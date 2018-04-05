Савченко отказалась от прохождения полиграфа

Надежда Савченко отказалась от прохождения проверки на полиграфе.

Адвокаты Надежды Савченко требовали материалы дела и присутствия на процессе допроса. Они опасались, что Савченко будут ставить провокационные вопросы, но их к процессу так и не допустили.

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Поэтому депутат отказалась от прохождения полиграфа. Какие вопросы должны задать Савченко – не раскрывают из-за тайны следствия. Когда же она все-таки пройдет детектор лжи – защитники не сообщают.

Судебно-психологическая экспертиза была начата. Формальные процедуры были выполнены, но чисто от тестирования на полиграфе Надежда Викторовна по рекомендации стороны защиты отказалась в связи с тем, что до сегодняшнего дня оказались несогласованными некоторые процессуальные вопросы,

– сказал психолог Юрий Ирхин.

Процесс был запланирован на сегодня. Ее доставили в киевский институт судебных экспертиз в 10 утра через черный вход на машине "Жигули". Журналистов к процессу не допустили и оставили на входе.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.