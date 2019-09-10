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      Савченко появилась в Раде и забросила на стол грязные ноги: красноречивое фото

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      Савченко с грязными ногами пришла в Раду
      Савченко с грязными ногами пришла в Раду / Фото с Facebook

      Бывшая народная депутат Надежда Савченко снова попала в скандал из-за своего странного поведения. Она пришла в Верховную Раду, разулась и закинула немытые ноги на стол.

      Несмотря на то, что Савченко уже не является депутатом, 10 сентября она решила прийти в парламент. Там ее подловил фотограф Ян Доброносов, который и сделал красноречивую фотографию.

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      Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель,
      – написал Доброносов под фото.

      На опубликованной фотографии видно, как Савченко забросила ноги на стол в кулуарах Рады. На ее стопах отчетливо видны следы грязи.

      Кроме того, рядом с Савченко на столе лежит пачка сигарет и пластиковый стакан с водой. Сама бывшая нардеп что-то рассматривала в телефоне.

      Такое поведение политика изрядно возмутило и шокировало пользователей Сети. Они не понимают, зачем Савченко вообще пришла в парламент и почему так вызывающе себя ведет.

      "Она босиком ходит или ноги не моет?", "Что она там делает сейчас?", "Честер, так честер", "Почему она туда приперлась вообще?", "Водка в стакане?", "Надя ищет работу", "Гены – не микробы, не выводятся", "Лучше бы не снимала обувь", "Вы не поняли, она по ходу босая выбирала картошку", – пишут юзеры.

      В какие скандалы попадали Савченко и чем это закончилось?
      Против Надежды Савченко было открыто уголовное дело по статье "терроризм". Ее обвиняют в планировании серии терактов в правительственном квартале, направленных на свержение конституционного строя. В частности, подозревают в том, что она вместе с бывшим переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировала взорвать Верховную Раду.

      Рубана задержали, когда он перевозил с оккупированной территории на подконтрольную Украине немалый арсенал оружия. По данным ГПУ, с помощью этого оружия Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности тогдашнего президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова.

      Среди планов, по данным следствия, были подрывы здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

      Савченко и Рубан целый год находились под арестом. В ночь на 16 апреля суд освободил их из-под стражи, но судебный процесс по ее делу продолжается.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Скандал Надежда Савченко
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