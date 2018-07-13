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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Савченко получила государственного адвоката

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Савченко назначили государственного защитника
Савченко назначили государственного защитника / Украинское фото

Шевченковский районный суд Киева назначил бесплатного государственного адвоката народному депутату Надежде Савченко.

Соответствующее решение было объявлено во время заседания суда в пятницу.

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Судья Владимир Бугиль принял его из-за неявки адвокатов Надежды Савченко на заседание.

Как информирует "Интерфакс-Украина", Центр бесплатной правовой помощи должен был обеспечить явку государственного защитника до 10:45 пятницы.

Во время заседания 12 июля суд отказал Савченко и ее адвокатам в отводе судьи Владимира Бугиля.

Защита нардепа ходатайствовала об этом, потому что считает незаконным решение суда за 10 июля об отводе судьи Елены Мелешак, которую определили для рассмотрения вопроса продления ареста Савченко системой автоматизированного распределения дел.

Срок меры пресечения для Надежды Савченко истекает 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

По данным ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко вместе с экс-переговорщиком по освобождению заложников Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.

Теги: Новости Украины Судьи Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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