Савченко с оружием в Парламенте: депутат призналась. почему на самом деле пришла в Раду

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что пришла сегодня, 15 марта, в Верховную Раду Украины, чтобы получить заработную плату.

Об этом нардеп заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает УНН.

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Так, журналисты спросили Савченко, правда ли, что у нее в сумке была граната и пистолеты, на что она посоветовала представителям СМИ читать больше книг.

"Вы читали Рэя Брэдбери? А Ричарда Баха? А Тараса Григорьевича Шевченко? Не читали? Ну так читайте больше", – сказала депутат.

Вместе с тем, Савченко прокомментировала информацию о том, что ее из Парламента вывели народные депутаты.

Никто меня не выводил. Закончилась практически рабочая сессия. Я пришла в ВР, расписалась, чтобы получить зарплату. Потому что если народного депутата не было на месте, то ему не зачисляется зарплата. Я пришла в Раду, посидела, послушала, что там рассматривают, потом утреннее заседание закончилось, я вышла из зала. Началось вечернее заседание, я зашла в зал, чтобы получать зарплату, посидела и снова вышла,

– сообщила нардеп.

Напомним, нардеп-радикал Игорь Мосийчук и журналист Сергей Иванов сообщили, что народный депутат Надежда Савченко пронесла в Верховную Раду Украины пистолет и ручную гранату, после чего депутата вывели из сессионного зала парламента нардепы Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Михаил Бондарь.