SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова

2 червня Гамбург долучився до всесвітньої акції на підтримку в'язнів сумління кінорежисера Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших громадян України, ув'язнених Росією з політичних мотивів.

Акція підтримки відбулися також у Берліні та Бремені. Хвилю акції протестів по всьому світі викликала новина, що Олег Сенцов розпочав безстрокове голодування напередодні Чемпіонату світу з футболу у Росії з метою, щоб світ звернув увагу на агресора.

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10 травня 2014 року співробітники російських окупаційних силових структур затримали Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія та Олександра Кольченка в Сімферополі. Їм було пред'явлено звинувачення у підготовці терористичного акту. Режисера Олега Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Акція тривала близько 3 годин, учасники протесту роздавали листівки перехожим з інформацією про Олега Сенцова, тримали плакати з різними гаслами, співали українські пісні.

В акції взяли участь не лише українці, які мешкають в Гамбурзі та околицях, але й вихідці з інших країн світу.