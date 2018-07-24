Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей

Если быть точным, то 534 миллиарда рублей потерял Сбербанк за первую неделю после встречи двух президентов в Хельсинки.

Такой эффект спровоцировало не только отсутствие принятия каких либо решений по наиболее острым вопросам, но и намерение политикума США после завершения данного рандеву ввести против РФ дополнительные санкции.

На таких настроениях акции Сбербанка показали в течение недели стабильное пике и просели более чем на 10%, тем самым нанеся удар и по рыночной стоимости финансового учреждения.

Собственно, хорошо посидели. Причем, учтите, эти данные о ситуации лишь в Сбербанке, в целом же об эффекте "посиделок в Хельсинки", уверен, мы узнаем уже в августе, когда начнет поступать очередная порция статистических данных за июль.

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