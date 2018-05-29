"Сбербанк" заблокировал мобильный банкинг пользователей из-за "числа зверя"

Российский "Сбербанк" с осторожностью относится к мистическим знакам. Банк полностью блокирует услугу "Мобильный банк" при попытке перевода суммы, равной так называемому "числу зверя" – 666.

Об этом сообщает 4pda.

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Автор блога "Палач" Павел Городницкий отправил на сервисный номер банка число "666" для пополнения мобильного счета на соответствующую сумму, но в ответ получил сообщение о блокировании "Мобильного банка" из-за осуществления подозрительных операций. Для восстановления работы услуги ему предложили установить фирменное приложение "Сбербанк Онлайн" со встроенным антивирусом и связаться с сотрудниками банка.



"Сбербанк" блокирует сообщение с "дьявольский числом"

Некоторые пользователи, которые решили проверить слова блогера, попытались пополнить мобильный счет на мистическую сумму и тоже получили блокировку "Мобильного банка". Решается эта проблема довольно просто – через оператора банка.



Представители "Сбербанка" заявили, что это не более чем совпадение, а система в автоматическом режиме блокирует "Мобильный банк" при обнаружении подозрительной или нетипичной активности по карте с целью защиты личных средств клиентов.