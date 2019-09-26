Сбил насмерть и скрылся: полицейский на Харьковщине признался в содеянном

Сотрудник Купянского отдела полиции через два дня после совершенного рассказал, что причастен к смертельному ДТП. Поздно ночью он сбил пешехода и скрылся.

Авария произошла 22 сентября, около 5:00 часов, в переулке Спортивном в городе Купянск. Как сообщают в полиции, водитель наехал на 25-летнего мужчину, от полученных травм тот скончался на месте.

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25 сентября полицейский обратился с рапортом о том, что он может быть причастен к указанной аварии. Сейчас его отстранили от исполнения служебных обязанностей. О ДТП сообщили Государственному бюро расследований.

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