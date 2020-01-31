Сбил насмерть пешехода и скрылся: полиция разыскивает виновника жуткого ДТП – фото +18

В Киеве возле табачной фабрики водитель совершил смертельный наезд на 24-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

Как сообщило издание "Информатор", трагедия произошла вечером на улице Заболотного.

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По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбил неизвестный автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой.



Водитель сбил насмерть пешехода / Фото "Информатор"



Водитель скрылся с места ДТП / Фото "Информатор"

Авто двигалось по улице Заболотного в сторону Столичного шоссе. Полицейские не смогли установить ни авто, которое сбило пешехода, ни свидетелей аварии. На дороге остались только мелкие осколки стекла. Ищут возможных свидетелей аварии.