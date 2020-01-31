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      Сбил насмерть пешехода и скрылся: полиция разыскивает виновника жуткого ДТП – фото +18

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      Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся / Информатор

      В Киеве возле табачной фабрики водитель совершил смертельный наезд на 24-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.

      Как сообщило издание "Информатор", трагедия произошла вечером на улице Заболотного.

      К слову: Под Днепром водитель на большой скорости сбил женщину с ребенком – видео

      По предварительной информации, мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбил неизвестный автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой.

      дтп аварія
      Водитель сбил насмерть пешехода / Фото "Информатор"

      дтп аварія
      Водитель скрылся с места ДТП / Фото "Информатор"

      Авто двигалось по улице Заболотного в сторону Столичного шоссе. Полицейские не смогли установить ни авто, которое сбило пешехода, ни свидетелей аварии. На дороге остались только мелкие осколки стекла. Ищут возможных свидетелей аварии.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Жертвы Аварии и ДТП
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