Сбился с курса и прилетел в Ирландию: как ошибка сделала пилота известным на весь мир

Дуглас Корриган обошел все бюрократические процедуры США и, несмотря на многочисленные препятствия, достиг цели. Американскому пилоту удалось случайно воплотить мечту своей жизни и стать известным на весь мир.

Страсть к авиации появилась у Дугласа еще в юности. Сразу после школы, когда будущему летчику исполнилось 18 лет, он устроился на строительство.

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Когда недалеко от дома, где Дуглас снимал комнату, приземлился небольшой самолет, он был настолько поражен, увидев железную птицу вблизи, что немедленно отправиться на курсы пилотирования. Но денег на оплату обучения Корригану не хватало, поэтому сначала он только наблюдал за учениями других молодых пилотов.

Через некоторое время, заметив большое желание Дугласа подняться в небо, ему все-таки позволили это сделать с инструктором всего за 2,5 доллара. После двадцати таких полетов парень практически самостоятельно освоил программу пилотирования и ему позволили сесть за штурвал.

Во время пробных полетов Корриган проявил себя как можно лучше и вскоре ему предложили устроиться авиамехаником в компанию, которая занималась сбором самолетов.



Дуглас Корриган / Скриншот с видео

На протяжении нескольких лет Дуглас тщательно экономил заработанные средства для того, чтобы приобрести собственный самолет. Как только сбережений стало достаточно, пилот, не колеблясь, купил самую дешевую модель, которую только нашел. Самолет был в не лучшем состоянии, кроме того, почтенного возраста, однако это не остановило Дугласа, ведь он был уверен, что сможет отремонтировать и даже усовершенствовать аппарат.

Мечта парня осуществилась, однако он очень быстро загорелся новой. Вскоре в компанию, в которой работал Дуглас ,обратился уже известный к тому времени пилот – Чарльз Линдберг с просьбой построить мощный самолет, на котором пилот мог бы самостоятельно пересечь Атлантический океан. До сих пор это удавалось немногим, а те, кто смог добраться до противоположного берега, никогда не находились на борту сами.



Чарльз Линдберг / Скриншот с видео

Линдберг задумал стать первопроходцем в таких условиях, поэтому нуждался в специально спроектированном самолете. Компания, в составе которой был Корриган, взялась за заказ и помогла Линдбергу в 1927 году воплотить замысел. Дуглас был поражен смелостью молодого пилота, поэтому желание повторить подвиг Линдберга стало непреодолимым.

Полет Дугласа

В 1935 году Корриган наконец решился обратиться к правительству США с просьбой предоставить ему разрешение на трансатлантический перелет. Однако ему отказали - техническое состояние самолета не вызывало доверия у экспертов, поэтому Дуглас в очередной раз получил право на перелеты только в пределах территории континента. Однако это не заставило его отказаться от своей мечты. Еще несколько раз он посылал официальные обращения во все необходимые для одобрения его замысла учреждения и, возможно, продолжал бы это делать и дальше, если бы не судьбоносный случай.

Дуглас должен был вылететь с аэродрома близ Нью-Йорка в Калифорнию 16 июля 1938 года. Так он якобы и сделал, однако до места назначения не добрался. Погодные условия в тот день были не лучшими, чрезмерная облачность и плохая видимость не позволяли Дугласу следить за наземными ориентирами.



Полет Дугласа / Фото: fineartamerica.com

Пилот пытался ориентироваться с помощью компаса. Через некоторое время он понял, что очередной прибор в кабине неисправен, и ему пришлось достать карманный, но и это не спасло Дугласа от ошибки. Оказалось, что он уже давно взял курс в совершенно противоположном от Калифорнии направлении и в течение многих часов летит над Атлантикой.

По словам Дугласа, он заметил внизу океан только через 26 часов после того, как поднялся в воздух, поэтому возвращаться было глупо, ведь для того, чтобы снова добраться до берегов Америки, ему бы просто не хватило горючего. Корриган принял решение приземлиться, как только заметит сушу. К счастью, это произошло через час.

Пилот пошел на посадку на первом же аэродроме и успешно приземлил свою стальную птицу. К нему сразу же начали сбегаться местные служащие, которые уже были проинформированы об исчезновении американского летчика, поэтому появление Дугласа их не очень удивило.



Прилет Дугласа Корригана / Скриншот с видео

Однако ошарашить работников ему все-таки удалось, ведь первое, о чем спросил Корриган: в какой стране он находится. Как оказалось, Дуглас перелетел Атлантический океан и приземлился в аэродроме Дублина, о чем он и мечтал много лет. Ирландские власти не сразу поняли, что делать с пилотом, ведь таких случаев еще не было за всю историю авиации. Они задержали Дугласа за нарушение воздушного пространства, однако впоследствии им пришлось его отпустить.

Корриган убеждал, что случайно сбился с курса и совсем не планировал лететь в Ирландию. В такую ​​странную историю верили далеко не все, особенно после того, как пилот постоянно штурмовал американские власти просьбами о разрешении на трансатлантический перелет, однако доказать обратное никому не удалось. Таким образом, Дугласа Корригана освободили и отправили обратно в США.

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По ту сторону океана пилота встретили громким празднованием. Смельчака поздравляли известные личности, среди которых был и тогдашний президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт.



Франклин Рузвельт / Скриншот с видео

Все ведущие периодические издания писали об удивительном путешествии Дугласа, а некоторые из них, шутя над его ошибкой, печатали заголовки справа налево. С тех пор к имени пилота прибавилось прозвище "Wrong way", что переводится как "Не туда" или "Неправильный путь".



СМИ о путешествии Дугласа / Скриншот с видео

Сам пилот не ожидал, что его выходку воспримут настолько хорошо, однако не пренебрег возможностью этим воспользоваться. Уже к концу года он издал свою автобиографическую книгу под названием "Это моя история", а через год об ошибочном путешествии Корриган сняли фильм, который получил название "Летучий ирландец".



Фильм "Летучий ирландец" / Скриншот с видео

Эти творения принесли большую прибыль пилоту, и его ошибка стала достижением в жизни. И хотя Дуглас до конца утверждал, что трансатлантический перелет был совершенно случайным, многие до сих пор считают это выдумкой пилота, которая лишь должна была оправдать осуществление его мечты.