Сбитие Боинга-777: известна фамилия офицера ГРУ, который участвовал в переброске "Бука"

Исследовательская поисковая сеть Bellingcat установила имя, фамилию и позывной офицера ГРУ РФ, который участвовал в переброске установки "Бук", с которой в июле 2014 был сбит Боинг-777.

Участники группы Bellingcat в рамках совместного расследования с The Insider выяснили, что "Андрей Иванович" с позывным "Орион", который фигурирует в материалах международного расследования катастрофы рейса MH17 – это офицер Главного расследовательного управления Генштаба РФ Олег Владимирович Иванников 1977 года.

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В Bellingcat, отмечают, что ранее Иванников был так называемым министром обороны Южной Осетии. В оккупированный Донбасс он прибыл в 2014 году.

Команда Bellingcat, издание The Insider и другие расследователи установили, что «Андрей Иванович» или «Орион», принимавший участие в переброске в Украину «Бука», сбившего MH17, — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Ранее он служил министром обороны Южной Осетии. pic.twitter.com/Gdtwdk98OS — CIT (@CITeam_ru) 25 травня 2018 р.

Так, по данным расследователей, он координировал действия так называемых наемников Вагнера и отвечал за взаимодействие с оккупационной администрацией "ЛНР".



В Bellingcat отмечают, что после того, как им удалось установить личность Иванникова, участники расследования несколько раз звонили ему, чтобы взять образцы голоса и сравнить с голосом лица с позывным "Орион".



Во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, представитель Bellingcat отметил, что не представляет себе такой ситуации, при которой президент России Владимир Путин не знал о переброске военной техники через границу на оккупированную территорию Донбасса.

24 мая международная следственная группа, которая занимается расследованием катастрофы MH17, заявила, что ракета "Бук" была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. 25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в сбитии "Боинга-777" над Донбассом.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", которую на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.