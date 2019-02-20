Сбитие "Боинга" в небе над Донбассом: СБУ объявила в розыск одного из главных фигурантов дела

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведуправления России Олега Иванникова. Он – один из главных фигурантов в деле о катастрофе самолета "Боинг 777" рейса МН17 в небе над Донбассом.

Информация о розыске Иванникова содержится в базе данных сайта Министерства внутренних дел Украины. Его разыскивают с 21 января 2019 года. При этом фото в базе данных отсутствует.

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Российскому разведчику инкриминируют создание террористической организации, руководство или участие в ней и ведение агрессивной войны.



Информация на сайте МВД о розыске Иванникова

Что известно о катастрофе "Боинга" в небе над Донбассом?17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.



В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.



Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.