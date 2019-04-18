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      Сбитие Ил-76 под Луганском: суд не признал гибель 49 военных следствием агрессии России

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      Суд не признал гибель командира сбитого на Донбассе ИЛ-76 следствием агрессии России
      Суд не признал гибель командира сбитого на Донбассе ИЛ-76 следствием агрессии России / Фото из открытых источников

      Гибель Александра Белого, командира сбитого под Луганском в июле 2014 года самолета Ил-76, не признали результатом вооруженной агрессии России. Свое решение Мелитопольский горрайонный суд пока никак не аргументирует.

      Соответствующее решение суд принял 16 апреля, сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском, пишет УНИАН.

      Читайте также: Террористы расстреливали ИЛ-76 без шанса выжить, – журналист вспомнил о трагедии сбитого самолета

      Так, суд отказался признать, что гибель командира транспортного самолета Ил-76 Александра Белого, соответственно – 9 членов экипажа и 40 десантников, стала результатом российской вооруженной агрессии. В решении суда есть только вступительная и резолютивная часть. Мотивировочной части с аргументацией решения нет.


      Решение суда/ Источник: hromadske.ua

      Судья Мелитопольского горрайонного суда Юлия Горбачева решение пока не прокомментировала. Однако в суде объясняют – мотивировочную часть судебного решения Горбачева не оформила "из-за большой рабочей нагрузки".

      Полностью решение обещают опубликовать в понедельник, 22 апреля.

      Когда сбили ИЛ-76?Она произошла в ночь с 13 на 14 июня, тогда российские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных сил Украины ИЛ-76, который совершал посадку в аэропорту "Луганск". На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, продукты, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков и российских военных.

      27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, что привела к гибели летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой продолжается до сих пор. На этот момент генерал Назаров находится на свободе.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
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