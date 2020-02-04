Сбитие самолета МАУ в Иране: главы МИД 5 стран срочно соберутся в Мюнхене
Встреча пяти глав МИД, граждане чьих стран погибли в авиакатастрофе в Иране, соберутся 14 – 16 февраля для совместных обсуждений по расследованию катастрофы. Мероприятие состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Между тем Канада уже сделала решительное заявление из-за проволочек иранских следователей. Глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань требует как можно быстрее расшифровать черные ящики с самолета. Об этом сообщает Укринформ.
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Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает Чикагская конвенция. Просим Иран придерживаться ее. У нас есть вопросы,
– настоял Шампань.
А вот о встрече глав МИД в Мюнхене рассказал украинский коллега Шампаня – Вадим Пристайко.
Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу 5 министров иностранных дел наций, пострадавших от сбития нашего самолета в Иране,
– сказал он во время своего визита в Чехию.
Граждане каких стран стали жертвами трагедии:
- Украины;
- Ирана;
- Канады;
- Швеции;
- Афганистана;
- Великобритании.
Кроме того, Пристайко опроверг информацию о том, что президент Зеленский якобы отказался от компенсаций со стороны Ирана.
"Мы не отказываемся. Более того, мы требуем от Ирана признать не только свою вину, а сразу без задержки передать нам черные ящики, а также решить вопрос с компенсациями семьям погибших", – сказал министр.
Коротко об авиакатастрофе МАУ в Иране / инфографика 24 канала