Сбитие самолета МАУ в Иране: главы МИД 5 стран срочно соберутся в Мюнхене

Встреча пяти глав МИД, граждане чьих стран погибли в авиакатастрофе в Иране, соберутся 14 – 16 февраля для совместных обсуждений по расследованию катастрофы. Мероприятие состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Между тем Канада уже сделала решительное заявление из-за проволочек иранских следователей. Глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань требует как можно быстрее расшифровать черные ящики с самолета. Об этом сообщает Укринформ.

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Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает Чикагская конвенция. Просим Иран придерживаться ее. У нас есть вопросы,

– настоял Шампань.

А вот о встрече глав МИД в Мюнхене рассказал украинский коллега Шампаня – Вадим Пристайко.

Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу 5 министров иностранных дел наций, пострадавших от сбития нашего самолета в Иране,

– сказал он во время своего визита в Чехию.

Граждане каких стран стали жертвами трагедии:

Украины;

Ирана;

Канады;

Швеции;

Афганистана;

Великобритании.

Кроме того, Пристайко опроверг информацию о том, что президент Зеленский якобы отказался от компенсаций со стороны Ирана.

"Мы не отказываемся. Более того, мы требуем от Ирана признать не только свою вину, а сразу без задержки передать нам черные ящики, а также решить вопрос с компенсациями семьям погибших", – сказал министр.



Коротко об авиакатастрофе МАУ в Иране / инфографика 24 канала