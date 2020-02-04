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      Сбитие самолета МАУ в Иране: главы МИД 5 стран срочно соберутся в Мюнхене

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      Место авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / Getty images

      Встреча пяти глав МИД, граждане чьих стран погибли в авиакатастрофе в Иране, соберутся 14 – 16 февраля для совместных обсуждений по расследованию катастрофы. Мероприятие состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

      Между тем Канада уже сделала решительное заявление из-за проволочек иранских следователей. Глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань требует как можно быстрее расшифровать черные ящики с самолета. Об этом сообщает Укринформ.

      Ранее: Украина после слива скандальной записи о сбитии самолета МАУ ответила на угрозы Ирана

      Черные ящики должны быть загружены и информация из них проанализирована без задержек. К этому призывает Чикагская конвенция. Просим Иран придерживаться ее. У нас есть вопросы,
      – настоял Шампань.

      А вот о встрече глав МИД в Мюнхене рассказал украинский коллега Шампаня – Вадим Пристайко.

      Во время Мюнхенской конференции мы планируем встречу 5 министров иностранных дел наций, пострадавших от сбития нашего самолета в Иране,
      – сказал он во время своего визита в Чехию.

      Граждане каких стран стали жертвами трагедии:

      • Украины;
      • Ирана;
      • Канады;
      • Швеции;
      • Афганистана;
      • Великобритании.

      Кроме того, Пристайко опроверг информацию о том, что президент Зеленский якобы отказался от компенсаций со стороны Ирана.

      "Мы не отказываемся. Более того, мы требуем от Ирана признать не только свою вину, а сразу без задержки передать нам черные ящики, а также решить вопрос с компенсациями семьям погибших", – сказал министр.


      Коротко об авиакатастрофе МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ МИД Украины Канада Мюнхенская конференция
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