Сбитие самолета МАУ в Тегеране: почему нельзя исключать версию о стороннем вмешательстве
Неспешно, но все же Иран делает правильные шаги в правильном направлении в расследовании дела об авиакатастрофе украинского авиалайнера рейса PS752.
В данном случае я имею ввиду переход от признания своей вины в катастрофе, к рассмотрению версии о внешнем вмешательстве в саму работу ЗРК.
Напомню, что о возможном вмешательстве в работу иранской ЗРК некой "третьей стороны" я говорил еще до того как Тегеран признал свою ответственность за трагедию. И руководствовался я не столько некими эфемерными и иллюзорными умозаключениями, а вполне логической цепочкой действий расчета ЗРК, непосредственно оператора и принципами интеграции комплекса в общую радарную сеть, исключающую случайную ошибку.
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Теперь же версия вмешательства в работу ЗРК озвучивается уже на официальном уровне. В частности, заместитель начальника генштаба ИРИ Али Абдаллахи заявил следующее: "Мы изучаем версию возможного внешнего воздействия на нашу систему ПВО".
Напомню, что на этой неделе через англоязычный российский информационный ретранслятор Sputnik стал распространяться нарратив о том, что в работу иранского ЗРК могло быть внешнее вмешательство со стороны США. Данный информационный наброс вписывался в общую канву того комплекса фейков и ложных версий, которые российская пропаганда распространяла на протяжении всего этого времени, с параллельной дискредитацией как США, так и Ирана.
Теперь же понятно, почему так активизировались, в том числе и англоязычные ресурсы Кремля. Не потому, что в англоязычном сегменте журналисты и эксперты так же все чаще стали задаваться вопросом о стороннем вмешательстве в работу иранского ЗРК, а потому, что сам Иран эту версию рассматривает как одну из возможных причин трагедии.
Собственно, шапка на воре горит все ярче. Ждем следующего шага от пропагандисткой машины Кремля. А он последует и очень скоро.
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