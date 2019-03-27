Сбивание "Боинга" в небе над Донбассом: Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ
Нидерланды и Австралия провели первые переговоры с Российской Федерацией относительно ответственности за катастрофу MH17 летом 2014 года на оккупированном Донбассе.
Детали переговоров о катастрофе MH17 пока неизвестны, пишет NOS.
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Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сказал, что Нидерланды и Австралия делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines.
Однако, он не рассказал подробности переговоров, сославшись на конфиденциальность, которая имеет решающее значение на данном этапе.
О месте переговоров неизвестно, но по некоторым данным, такая встреча могла пройти в Вене.
Что известно про катастрофу "Боинга" в небе над Донбассом?17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпура. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.
В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.
Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.