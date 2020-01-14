Сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном: Рада приняла заявление об ответственности Ирана

Нардепы проголосовали за совместное заявление относительно катастрофы украинского самолета в Иране. Его ракетами сбили военные этой страны, приняв за вражеский объект. От 8 января Рада не делала ни одного заявления о трагедии.

В конечном итоге во время пленарного заседания 14 января депутаты 368 голосами приняли заявление о катастрофе украинского самолета.

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Заявление Верховной Рады Украины

в связи с трагической гибелью пассажиров

рейса PS 752 компании "Международные авиалинии Украины"

вследствии его сбивания Исламской Республикой Иран

8 января 2020 года в районе международного аэропорта Тегерана (Исламская Республика Иран) боевой ракетой вооруженных формирований был сбит пассажирский самолет рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все, кто находился на борту самолета погибли. Среди них – 11 граждан Украины, а также граждане Исламской Республики Афганистан, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Исламской Республики Иран, Канады, Федеративной Республики Германия и Королевства Швеция.

Верховная Рада Украины выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы 8 января 2020 года, и коллектива авиакомпании МАУ в связи с потерей коллег, высокий профессиональный уровень которых не вызывает никаких сомнений.

Верховная Рада Украины ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада Украины настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всякого возможного содействия их работе.

Трагедия, произошедшая в небе над Тегераном привлекла внимание к имеющимся системным проблемам в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, которые требуют тщательного изучения и решения.

Верховная Рада призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала