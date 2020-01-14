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      Сбивание самолета МАУ в небе над Тегераном: Рада приняла заявление об ответственности Ирана

      7 Читати новину українською
      Авиакатастрофа МАУ под Тегераном / Getty images

      Нардепы проголосовали за совместное заявление относительно катастрофы украинского самолета в Иране. Его ракетами сбили военные этой страны, приняв за вражеский объект. От 8 января Рада не делала ни одного заявления о трагедии.

      В конечном итоге во время пленарного заседания 14 января депутаты 368 голосами приняли заявление о катастрофе украинского самолета.

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      Заявление Верховной Рады Украины

      в связи с трагической гибелью пассажиров

      рейса PS 752 компании "Международные авиалинии Украины"

      вследствии его сбивания Исламской Республикой Иран

      8 января 2020 года в районе международного аэропорта Тегерана (Исламская Республика Иран) боевой ракетой вооруженных формирований был сбит пассажирский самолет рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все, кто находился на борту самолета погибли. Среди них – 11 граждан Украины, а также граждане Исламской Республики Афганистан, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Исламской Республики Иран, Канады, Федеративной Республики Германия и Королевства Швеция.

      Верховная Рада Украины выражает глубокие и искренние соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы 8 января 2020 года, и коллектива авиакомпании МАУ в связи с потерей коллег, высокий профессиональный уровень которых не вызывает никаких сомнений.

      Верховная Рада Украины ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность.

      Верховная Рада Украины настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всякого возможного содействия их работе.

      Трагедия, произошедшая в небе над Тегераном привлекла внимание к имеющимся системным проблемам в организации авиадвижения гражданских самолетов над территорией Ирана, которые требуют тщательного изучения и решения.

      Верховная Рада призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

      Верховная Рада Украины призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.


      Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране
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