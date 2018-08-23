Сбой или преследование: публикации независимых СМИ России исчезают из Facebook

Сразу несколько российских независимых интернет-изданий сообщили о проблемах с публикацией и удалением материалов в своих группах в Facebook. При обнародовании любого поста со ссылкой соцсеть сразу реагирует удалением такого поста. Также бессистемно исчезают и старые посты.

Об этом рассказал интернет-издание Medusa.

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Эту проблему зафиксировали 23 августа такие издания как "The Insider", "Медиазона", "Такие дела", Arzamas, "Дискурс", "Роскомсвобода" и другие. Собственно, "Медуза" подобной проблемы не заметила.

В издание Arzamas рассказали, что соцсеть позволяет публиковать посты с картинками и текстом, но мгновенно удаляет посты с любыми ссылками, а также удаляет предыдущие публикации. Очевидно, проблема глобальная – некоторые украинские, немецкие и англоязычные издания тоже замечали ее.

Впрочем, руководство Facebook никак пока не проинформировало пользователей о причинах или фактах сбоя.

Напомним, 15 августа в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой – с проблемой столкнулись пользователи по всему миру, в том числе в Украине. Также Facebook начал оценивать своих пользователей с точки зрения надежности в рамках борьбы с фейковых новостями.