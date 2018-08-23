18:33
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная форма для школьников. Российская Золушка
Вєсті Кремля
21:33, 22 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, 22 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений
Згадати все
14:24, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Сбой или преследование: публикации независимых СМИ России исчезают из Facebook

34 Читати новину українською
Публикации независимых СМИ России исчезают из Facebook
Публикации независимых СМИ России исчезают из Facebook / Фото из открытых источников

Сразу несколько российских независимых интернет-изданий сообщили о проблемах с публикацией и удалением материалов в своих группах в Facebook. При обнародовании любого поста со ссылкой соцсеть сразу реагирует удалением такого поста. Также бессистемно исчезают и старые посты.

Об этом рассказал интернет-издание Medusa.

Читайте также: Facebook обнаружил кампании по дезинформации, управляемые Ираном и Россией

Эту проблему зафиксировали 23 августа такие издания как "The Insider", "Медиазона", "Такие дела", Arzamas, "Дискурс", "Роскомсвобода" и другие. Собственно, "Медуза" подобной проблемы не заметила.

В издание Arzamas рассказали, что соцсеть позволяет публиковать посты с картинками и текстом, но мгновенно удаляет посты с любыми ссылками, а также удаляет предыдущие публикации. Очевидно, проблема глобальная – некоторые украинские, немецкие и англоязычные издания тоже замечали ее.

Впрочем, руководство Facebook никак пока не проинформировало пользователей о причинах или фактах сбоя.

Напомним, 15 августа в социальной сети Facebook произошел масштабный сбой – с проблемой столкнулись пользователи по всему миру, в том числе в Украине. Также Facebook начал оценивать своих пользователей с точки зрения надежности в рамках борьбы с фейковых новостями.

Теги: Техно Facebook Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
Настя Сукач
У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
сегодня, 17:02 У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
Семен Кабакаєв
Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
сегодня, 16:00 Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
Дмитро Гнап
День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
сегодня, 15:01 День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
Дід Панас
Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
сегодня, 14:00 Форс-мажори: Грицак, Порошенко та інші чарівні слова, які відкривають будь-які двері для молоді
Дмитро Гнап
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Яркий бьюти-тренд набирает популярность: "русалочьи" ресницы
 22 октября 2017 , 04:06
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук