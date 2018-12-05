Сбой в "Укрзализныце": как безопасно покупать билеты и вернут ли деньги пассажирам

На сайте онлайн-резервирования билетов "Укрзализныцы" произошел технический сбой. Из-за изменений в графике движения, она задержала старт продаж проездных документов на новогодние праздники. На сайте они появились не за 45 дней, а чуть больше чем за 20. Как только билеты появились, украинцы начали их массово скупать.

Тогда система зависла, однако некоторым пассажирам все же повезло, и документы поступили им на почту.

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Украинцы в соцсетях жалуются на работу "Укрзализницы", ведь многие планировали свои поездки в период новогодних праздников заблаговременно.

4 декабря пассажиры поезда к Константиновке также не смогли поехать, ведь их проездные документы так же аннулировали, а проводники просто не пустили их в вагоны. Всем, кто покупал билеты онлайн, прислали бланки заказов, которые надо дополнительно печатать в кассе.

Люди не успевали, а поезд 126Л Киев – Константиновка закрыл дверь за три минуты до отправления. Пассажиры просили открыть, но проводники были неумолимы, потому что они начальники,

– написала Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

Зато в "Укрзализнице" только извиняются, мол, система не выдержала. Обещают, что в ближайшие дни все деньги за не полученные билеты вернут на счета пассажиров.

Эксперт в сфере транспорта Владимир Шульмейстер отметил, что пассажиры должны требовать моральную компенсацию у перевозчика.



Эксперт в сфере транспорта Владимир Шульмейстер

А вот Татьяна Косянчук нашла лайфхак, как не попасть впросак с билетами. Девушка имеет бизнес – тайные путешествия Украиной, туристы только перед выездом узнают, куда они направляются. Она всегда покупает билеты с помощью специального бота в Telegram.

Сейчас это единственный бот в Украине, в котором можно осуществлять оплату прямо в середине Telegram. Это единственный способ, по которому нам вчера удалось купить билеты,

– добавила Татьяна.

Юрист Татьяна Журавель сказала, что пассажиры могут не ожидать возврата полной суммы, которую они потратили на покупку билета.

Напомним, что 4 декабря в онлайн-системе приобретения билетов "Укрзализницы" произошел сбой. Из-за этого с людей взяли деньги, однако билеты не предоставили. Работу сайта по продаже билетов уже восстановили. Людям начинают присылать приобретенные билеты на электронную почту или возвращать деньги.