О результатах своих наблюдений организация сообщила 7 октября. Сейчас относительно всех нарушений уже обратились к правоохранителям.

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Больше о выявленных нарушениях

Сейчас зафиксировали обнародование черного пиара только в отношении 2 человек. А именно, исполняющего обязанности мэра Игоря Терехова и экс-нардепа Михаила Добкина.

Однако Добкина упоминали также в другом контексте. Его обвинили в сборе личных данных жителей города. Бывший нардеп якобы предложил горожанам приносить копию паспорта и идентификационного, а еще давать свой номер телефона.

За это людям предлагали помощь в оплате коммунальных услуг. Специалисты считают, что эти частные данные могут использовать в создании сети подкупа.

Кроме этого, общественники нашли ряд нарушений в предвыборной агитации. В частности, не было никаких данных о типографии в агитации: Михаила Добкина, Владимира Плетнева, Константина Немичева, Николая Кукареки, а также в агитках от партии "Европейская Солидарность".

Кто там баллотируется в мэры

5 октября Харьковская избирательная комиссия закончила принимать документы от кандидатов на пост мэра города. В общем зарегистрировались 12 человек, среди которых только 1 женщина.

Среди претендентов – бывший судья, блогер, военный, правоохранители и бизнесмены. С краткой биографией всех кандидатов можно ознакомиться по этой ссылке.