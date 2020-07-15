В Украине ввели сбор за вылет пассажиров: как это повлияет на цену билета
Цена на билет не будет выше из-за введения в Украине сбора за вылет пассажиров. Ранее авиакомпании также осуществляли этот сбор.
До сих пор вопрос регулировала постановление Кабинета Министров, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает 24 канал.
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По его словам, иногда это создавало определенную угрозу, поскольку не все перевозчики хотели платить и обращались в судебные инстанции. Однако Криклий подчеркнул, что и украинские, и иностранные компании сбор платили.
Поэтому введение сбора за вылет на цену билетов это не должно повлиять,
– отметил министр.
Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым вводится налог с авиаперевозчиков за каждого пассажира, который улетает с украинской аэропорта.
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Что известно о суммах сбора
- За каждого пассажира будет взиматься сбор в размере 0,5 доллара на внутренних рейсах, и 2 доллара – на международных.
- За каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины, для перевозок в пределах государства – 2,5 доллара, для международных перевозок из и в Украине – 10 долларов.