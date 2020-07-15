Цена на билет не будет выше из-за введения в Украине сбора за вылет пассажиров. Ранее авиакомпании также осуществляли этот сбор.

До сих пор вопрос регулировала постановление Кабинета Министров, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает 24 канал.

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По его словам, иногда это создавало определенную угрозу, поскольку не все перевозчики хотели платить и обращались в судебные инстанции. Однако Криклий подчеркнул, что и украинские, и иностранные компании сбор платили.

Поэтому введение сбора за вылет на цену билетов это не должно повлиять,

– отметил министр.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым вводится налог с авиаперевозчиков за каждого пассажира, который улетает с украинской аэропорта.

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Что известно о суммах сбора