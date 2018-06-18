Сборная Бельгии разгромила Панаму на Чемпионате мира

Сборная Панамы на Чемпионатах мира дебютировала в матче со сборной Бельгии. Последние же разгромили новичков, трижды забив во втором тайме.

В первом тайме бельгийцы сразу захватили инициативу и начали давление на ворота Хайме Пенедо. Но вратарь действовал довольно надежно, поэтому голы в первом тайме забиты не были.

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Все изменилось сразу с начала второго тайма. Уже на 47 минуте Дрису Метренсу удался фантастический по исполнению удар, с которым не сумел справиться голкипер.

Удвоить счет бельгийцам удалось вскоре. Лукаку замкнул головой навес Кевина де Брюйне. Сам же Лукаку и установил окончательный счет в матче, когда реализовал быстрый контрвыпад своей сборной. На этот раз ему ассистировал Эден Азар.

Бельгия побеждает в первом матче, а Панама терпит разгромное поражение в своей дебютной игре.

Бельгия – Панама 3:0

Голы: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75