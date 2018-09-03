Сборная Чехии понесла потери перед матчем со сборной Украины в Лиге наций

Накануне матча между сборными Чехии и Украины в Лиге наций, соперники "сине-желтых" понесли потери в составе. Сразу четверо игроков не смогут сыграть против украинцев.

Речь идет о вратаре Иржи Павленко, а также полузащитнике Боржеке Дочкале, Антонине Бараке и Яне Копице. Поэтому наставник чехов Карел Яролим был вынужден вызвать дополнительных игроков. При этом двое из них недавно играли против "Динамо", а еще один – будет играть вскоре. Это вратарь "Славии" Ондржей Коларж и его одноклубник полузащитник Яромир Змргал. А также форвард "Яблонеце" Станислав Тецл. Его команде против киевлян в Лиге Европы еще предстоит сыграть.

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Напомним, матч между сборными Чехии и Украины состоится в четверг, 6 сентября, в городке Угерске Градиште. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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