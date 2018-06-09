Сборная Германии подходит к старту Чемпионата мира по футболу

Сборная Германии по футболу одержала первую победу в последних шести товарищеских матчах. Чемпионы мира прервали безвыигрышную серию.

После поражения от Бразилии и Австрии подопечные Йоахима Лева триумфировали в товарищеском поединке против Саудовской Аравии.

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К делу сборная Германии приступила сразу. Уже на 8-й минуте классную комбинацию ударом от перекладины результативно завершил нападающий Лейпцига Тимо Вернер. А в конце первого тайма защитник аравийцев Хаусави в борьбе с Томасом Мюллером срезал мяч в собственные ворота.

На 84-й минуте гости получили право на одиннадцатиметровый. Однако, Мохаммад Аль-Сахлави с отметки переиграть тер Штегена не смог и на помощь ему пришел капитан Аль-Джассим, который и протолкнул мяч в сетку. В итоге – 2:1.