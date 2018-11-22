Сборная Испании по баскетболу назвала состав на игру против Украины
Наставник сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло объявил расширенный состав команды на следующие матчи квалификации чемпионата мира 2019 года.
Главный тренер испанцев, которые 2 декабря сыграют дома против команды Украины, вызвал готовиться 16 игроков, передает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
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Альберто Абальде, Пабло Агилар, Виктор Артеага, Жонатан Баррейро, Хавьер Бейран, Дарио Бризуэла, Кино Кругом, Хайме Фернандес, Марк Гарсиа, Серхи Гарсия, Начо Ловет, Хаби Лопес-Аростегуи, Себастьен Саис, Родриго Сан Мигель, Фран Васкес, Эдгар Виседо.
Напомним, что наставник сборной Украины по баскетболу Евгений Мурсин также объявил список игроков, которые примут участие в матчах отбора на чемпионате мира – 2019 года.