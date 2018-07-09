Сборная Испании по футболу снова сменила главного тренера

Сборная Испании получила нового главного тренера. Как и ожидалось, им стал Луис Энрике.

Контракт рассчитан на 2 года, до завершения Евро-2020.Про это сообщает официальный твиттер Федерации футбола Испании.

48-летний специалист согласовал с местной федерацией все детали дальнейшего сотрудничества, и уже готовится стать преемником Йерро.

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Дебютный официальный матч под руководством Энрике Испания проведет 8 сентября против Англии в рамках Лиги наций.

Напомним, в 2017 году Луис Энрике покинул "Барселону", с которой дважды выиграл чемпионат Испании и один раз стал победителем Лиги чемпионов.



Напомним, что за день до начала чемпионата мира-2018 Федерация футбола Испании приняла решение уволить Хулена Лопетеги с поста главного тренера национальной команды за то, что специалист не сообщил о своих переговорах с мадридским "Реалом".