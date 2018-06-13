Сборная Испании уволила тренера за день до начала Чемпионата мира по футболу

Федерация футбола Испании освободила Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании. Это произошло за день до начала Чемпионата мира по футболу в России, где испанцы были одними из фаворитов соревнований.

Об этом стало известно на пресс-конференции в российском Краснодаре, где выступили Лопетеги и президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

Они не назвали причины увольнения тренера. А также кто будет готовить команду на Мундиале.

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Одной из версий является то, что чиновникам не понравилось, что Лопетеги после Чемпионата мира возглавит мадридский "Реал". Ведь незадолго до этого тренер продлил контракт со сборной Испании до 2020 года.