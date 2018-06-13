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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сборная Испании уволила тренера за день до начала Чемпионата мира по футболу

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Хулен Лопетеги уволен с поста тренера сборной Испании
Хулен Лопетеги уволен с поста тренера сборной Испании

Федерация футбола Испании освободила Хулена Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании. Это произошло за день до начала Чемпионата мира по футболу в России, где испанцы были одними из фаворитов соревнований.

Об этом стало известно на пресс-конференции в российском Краснодаре, где выступили Лопетеги и президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

Они не назвали причины увольнения тренера. А также кто будет готовить команду на Мундиале.

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Одной из версий является то, что чиновникам не понравилось, что Лопетеги после Чемпионата мира возглавит мадридский "Реал". Ведь незадолго до этого тренер продлил контракт со сборной Испании до 2020 года.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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