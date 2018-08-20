Сборная Японии потеряла четырех баскетболистов из-за проституток

На Азиатских играх в Индонезии разгорелся скандал вокруг сборной Японии. Сразу четырех японских баскетболистов отправили домой после того, как их застали в компании проституток в форме национальной сборной.

При этом все четыре баскетболиста – Юя Нагайоси, Такуя Хасимото, Такума Сато и Кейта Имамура – были вынуждены добираться домой из Индонезии за свой счет.

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"Спортсмен должен быть образцом для всего общества, представлять свою страну на Азиатских играх, это не только стоять с медалями на пьедестале, а давать положительный пример всем вокруг своим поведением и поступками", – цитирует шефа миссии сборной Японии на Азиатских играх Ясухиро Ямасита ukrbasket.net

Стоит добавить, что сборная Японии довольно неоднозначно стартовала на Азиатских играх. В первом матче команда проиграла Тайваню 65:71, а во втором матче победила Катар 82:71. При этом именно Хасимомто и Имамура были самыми результативными игроками сборной Японии в победном матче. Теперь команда оставшиеся матчи на турнире будет играть лишь восемью игроками.

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