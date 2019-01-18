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      Сборная Киева выиграла шахматный "Матч столиц"

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      В Харькове произошло масштабное шахматное соревнование – "Матч столиц", в котором играли команда хозяев и сборная Киева. Каждый из городов выставило по 20 лучших шахматистов, которые боролись "стенка на стенку" в течение двух дней.

      Подобное массовое и звездное состязание состоялось в Украине впервые (но, надеемся, не в последний раз). В составах обеих сборных было немало чемпионов Олимпиад, мира и Европы – в частности, за харьковчан играли известные гроссмейстеры Павел Эльянов, Александр Моисеенко, Анна Ушенина, за киевлян – Владимир Баклан, Кирилл Шевченко, Юлия Осьмак... Главным организатором стала Харьковская областная федерация шахмат, свой весомый вклад внесла и Федерация шахмат Киева.

      Двухдневный марафон показал, что команды примерно равны по классу. И все же несколько сильнее оказались киевляне, которые и стали первыми победителями "Матча столиц" – счет 21,5:18,5 в пользу гостей. Кроме того, в рамках этого масштабного мероприятия состоялся большой турнир среди школьников, в котором приняли участие 164 игрока.


      Участники "Матча столиц"

      "Матч столиц" – очень важное событие для всей шахматной Украины, – отметил вице-президент Харьковской областной федерации шахмат Александр Ковчан. – Пожалуй, впервые за досками встретились команды такого высокого уровня и широкого представительства – здесь действительно соревновались лучшие спортсмены страны. Уверен, что это мероприятие хорошо послужит для популяризации шахмат в Украине.

      Поддержала коллегу и экс-чемпионка мира Анна Ушенина. "Я впервые участвовала в подобном мероприятии, – сказала звезда. – Сразу и не припомню, когда последний раз в Украине турниры проводились на таком высоком уровне. Надеюсь, матчи между городами станут традиционными, и я с удовольствием приму участие в ответном матче в Киеве".


      Владимир Баклан и Аннна Ушенина

      Об идее провести матч-реванш говорили и президенты федераций: Киевской – Павел Куфтырев и Харьковской – Александр Грановский. Кроме того, в планах организаторов – расширение географии участников, в частности, приобщение к соревнованиям команд из Одессы, Львова, Днепра и других городов Украины.

      Будущие звезды шахмат

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      Теги: Фотоновости Шахматы Спорт
      Источник: 24 Канал
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