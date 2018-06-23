Сборная Мексики обыграла Южную Корею на Чемпионате мира

Сборная Мексики забила два гола в ворота южнокорейцев, которые в итоге прнесли ей победу в этом матче Чемпионата мира.

Азиатская сборная в этом матче не выглядела обреченной. Сон, и Ки с Ли впереди имели немало моментов, чтобы отличиться, но довольно надежно и уверенно действовал вратарь мексиканцев Очоа. Он демонстрировал свою уже известную прыгучесть в рамке ворот, чем неоднократно спасал команду от пропущенного гола.

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Но первыми забили мексиканцы. Хюн-Ву Чо сыграл рукой в своей штрафной площадке, и судья назначил пенальти. Удар с отметки довольно уверенно реализовал Вела.

Второе взятие ворот зрители на трибунах увидели уже во втором тайме. На этот раз отличился Чичарито. Мексиканцам удалось убежать в быструю атаку, когда они отобрали мяч на своей половине поля. Выход три в два закончился пасом налево, где и находился Эрнандес. Полузащитник первым движением убрал защитника, а уже вторым пробил мимо голкипера.

От второго подряд поражения без забитых голов сборную Южной Кореи спас Сон. Ему удался точный удар из-за пределов штрафной в верхний угол ворот. Очоа в этот раз не сумел выручить свою команду.

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До результата матча Швеция – Германия пока не известно, вылетает ли Южная Корея окончательно из турнира, и гарантировала ли Мексика себе выход в плей-офф.

Мексика – Южная Корея 2:1

Голы: Вела, 26, Чичарито, 66 – Сон, 90+3