21:38
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
14°C 10°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Счастливая пенсия от Путина. БессПорно мощный скандал на "Первом"
Вєсті Кремля
21:36, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Сборная Мексики обыграла Южную Корею на Чемпионате мира

46 Читати новину українською
Мексика обыграла Южную Корею на Чемпионате мира
Мексика обыграла Южную Корею на Чемпионате мира

Сборная Мексики забила два гола в ворота южнокорейцев, которые в итоге прнесли ей победу в этом матче Чемпионата мира.

Азиатская сборная в этом матче не выглядела обреченной. Сон, и Ки с Ли впереди имели немало моментов, чтобы отличиться, но довольно надежно и уверенно действовал вратарь мексиканцев Очоа. Он демонстрировал свою уже известную прыгучесть в рамке ворот, чем неоднократно спасал команду от пропущенного гола.

Читайте также: Южная Корея – Мексика: видео голов и моментов матча

Но первыми забили мексиканцы. Хюн-Ву Чо сыграл рукой в своей штрафной площадке, и судья назначил пенальти. Удар с отметки довольно уверенно реализовал Вела.

Второе взятие ворот зрители на трибунах увидели уже во втором тайме. На этот раз отличился Чичарито. Мексиканцам удалось убежать в быструю атаку, когда они отобрали мяч на своей половине поля. Выход три в два закончился пасом налево, где и находился Эрнандес. Полузащитник первым движением убрал защитника, а уже вторым пробил мимо голкипера.

От второго подряд поражения без забитых голов сборную Южной Кореи спас Сон. Ему удался точный удар из-за пределов штрафной в верхний угол ворот. Очоа в этот раз не сумел выручить свою команду.

Читайте также: Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – футбольные курьезы ЧМ-2018

До результата матча Швеция – Германия пока не известно, вылетает ли Южная Корея окончательно из турнира, и гарантировала ли Мексика себе выход в плей-офф.

Мексика – Южная Корея 2:1

Голы: Вела, 26, Чичарито, 66 – Сон, 90+3

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
сегодня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 124
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
сегодня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 925
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
сегодня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 104
"Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
сегодня, 17:00 "Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
Віталій Дейнега 88
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сегодня, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 1489
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук