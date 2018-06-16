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Сборная Перу проиграла сборной Дании, не реализовав пенальти

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Сборная Перу проиграла сборной Дании, не реализовав пенальти

Сборные Дании и Перу сыграли свой матч на Чемпионате мира по футболу 2018 года. Все в матче решил единственный гол, а в конце первого тайма перуанец Куэва не реализовал пенальти.

Как и в первом матче этой группы С между Францией и Австралией, был назначен пенальти после того, как арбитр обратился за помощью к видеоповтору. Хотя сразу после момента судья показал, что никакого нарушения не было. Но защитник сборной Дании зацепил ногой игрока сборной Перу в собственной штрафной.

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Пробивать пошел Куэва, и запустил мяч выше ворот. Это стало вторым нереализованным пенальти в этот игровой день. До этого вратаря с отметки не сумел переиграть Лионель Месси.

Единственный гол в матче был забит на 59 минуте. Его автор – Юсуф Поульсен, который воспользовался скоростной атакой и пробил мимо вратаря.

Несмотря на то, что в матче был забит один гол, голевых моментов было достаточно. Однако надежно действовали как Каспер Шмейхель, так и Педро Галлесе

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Перу – Дания 0:1

Гол: Поульсен, 59

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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