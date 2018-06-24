Сборная Польши уступила Колумбии и вылетела с Чемпионата мира

Сборные Польши и Колумбии довольно неудачно стартовали на Чемпионате мира, проиграв свои матчи. Поэтому еще одно поражение оставляло команду вне плей-офф Мундиаля.

Все из-за того, что накануне сборные Японии и Сенегала сыграли в ничью и набрали по четыре балла. Поэтому для сохранения возможности выйти из группы надо было хотя бы сыграть в ничью.

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Колумбийцы были более заряжены на борьбу (в рамках правил) в этом матче. "Лос кафетерос" создали немалое количество проблем польской обороне. Но в первом тайме забить им удалось лишь однажды. После розыгрыша углового мяч попал к Хамесу Родригесу, который избежал офсайда в штрафной площадке. Колумбиец решил навесить во вратарскую. Войцех Щенсны опоздал с выходом, и Эрри Мина головой отправил мяч в ворота. Это был первый удар в створ ворот сборной Польши за весь первый тайм (еще два были мимо ворот). Поляки на это ответили своими двумя ударами, которые были мимо.

Колумбийцы продолжали давление на ворота Щенсны. Поляки на это ответили моментом Левандовски во втором тайме. Однако форвард не сумел как следует обработать мяч и пробить мимо голкипера, угодив в Оспину, который вовремя вышел из ворот.

На это колумбийцы ответили двумя голами с разницей в пять минут. Сначала атака с многими пасами. за которыми не успевали игроки сборной Польши, закончилась пасом в разрез на Рамаделя Фалькао, которого оставили без опеки на линии штрафной. Капитан колумбийцев мощно пробил в дальний угол ворот.

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Окончательно добил поляков Куардадо. Игроки сборной Польши потеряли мяч при вбрасывании аута, мяч по флангу к центральной линии довел Фалькао. откуда вырезал передачу на ход партнеру. подхватив мяч чуть ли не в центральном круге, Куардадо дошел с ним до штрафной соперников, откуда и пробил в угол ворот Щенсны. 3:0.

Это поражение оставило Польшу без плей-офф Чемпионата мира. У них ни одного набранного очка после двух туров. В сборной Колумбии три балла. Лидируют и в дальнейшем Япония и Сенегал – у них по четыре очка.

Колумбия – Польша 3:0

Голы: Мина, 40, Фалькао, 70, Куардадо, 75