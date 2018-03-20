Сборная России по футболу представила свою новую форму: в сети смеются
Сборная России по футболу представила гостевой комплект формы для домашнего чемпионата мира 2018 года. Так, форма выполнена в серых тонах и уже собрала немало критических комментариев.
В частности, известный российский модельер Вячеслав Зайцев в комментарии изданию "Чемпионат.сом" раскритиковал форму команды, назвав ее бледной.
"Посмотрел новую гостевую форму России. Обычная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в сети, сидит плохо. Бедно очень смотрится принт", – сказал Зайцев.
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Волна критики на новую форму российских футболистов обвалилась и от пользователей социальных сетей.
Источник: 24 Канал
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