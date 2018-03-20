Сборная России по футболу представила свою новую форму: в сети смеются

Сборная России по футболу представила гостевой комплект формы для домашнего чемпионата мира 2018 года. Так, форма выполнена в серых тонах и уже собрала немало критических комментариев.

В частности, известный российский модельер Вячеслав Зайцев в комментарии изданию "Чемпионат.сом" раскритиковал форму команды, назвав ее бледной.

"Посмотрел новую гостевую форму России. Обычная майка, ничего особенного в ней нет. На тех фотографиях, которые сейчас в сети, сидит плохо. Бедно очень смотрится принт", – сказал Зайцев.

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Волна критики на новую форму российских футболистов обвалилась и от пользователей социальных сетей.

Новая гостевая форма сборной России.

Москитная сетка? pic.twitter.com/oePPK6tctA — Arseny Piganov ️ (@ArsenioArsenio) 20 березня 2018 р.

новая форма сборной России какая-то хероватая. впрочем, какая сборная такая и форма. — Scotty Kroos (@goonerettejulz8) 20 березня 2018 р.