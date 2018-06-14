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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче-открытии Чемпионата мира

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Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на Чемпионате мира 2018
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на Чемпионате мира 2018

Сборная России забила пять голов в ворота сборной Саудовской Аравии в первом матче Чемпионата мира 2018 года. Два гола были забиты в первом тайме, еще три – уже после перерыва.

Во время жеребьевки сборная России получила в группу одного из аутсайдеров турнира – сборную Саудовской Аравии. Именно против "орлов пустыни" выпало играть российской сборной в матче-открытии.

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Первый гол в матче забил головой Юрий Газинский. Второй гол на счету Черышева, который вышел на замену еще в первом тайме вместо травмированного Алана Дзагоева.

Разгром в матче оформил Артем Дзюба. Он тоже забил, выйдя на замену.

Незадолго до финального свистка сборная Саудовской Аравии пропустила еще два гола. Сначала Черышев оформил дубль (при этом Дзюба во время атаки, когда на него шел пас, находился в офсайде). Окончательный счет уже в добавленное арбитром время установил Александр Головин, забив со штрафного.

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Россия – Саудовская Аравия 5:0

Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90 + 1, Дзюба, 71, Головин, 90 + 3

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Источник: 24 Канал
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