Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею: видео топ-3 голов
Игроки национальной сборной Швеции победили в финальной игре чемпионата мира по хоккею команду Швейцарии.
Основное время встречи завершилось ничьей 2:2, поэтому нового владельца "золота" определяли послематчевые буллиты. В конце Швеция победила – 3:2.
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Отметим, в 2017-м чемпионом мира по хоккею также были шведы.
Видео топ-3 голов игры между Швецией и Швейцарией:
Источник: 24 Канал
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