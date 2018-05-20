Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею: видео топ-3 голов

Игроки национальной сборной Швеции победили в финальной игре чемпионата мира по хоккею команду Швейцарии.

Основное время встречи завершилось ничьей 2:2, поэтому нового владельца "золота" определяли послематчевые буллиты. В конце Швеция победила – 3:2.

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Отметим, в 2017-м чемпионом мира по хоккею также были шведы.

Видео топ-3 голов игры между Швецией и Швейцарией: