Сборная Швейцарии одержала волевую победу над сербами на Чемпионате мира
На Чемпионате мира сборная Швейцарии стала первой командой, которая одержала волевую победу. Не повезло сборной Сербии, которая проиграла после гола уже на последней минуте матча.
Ситуация в группе Е и до этого матча была довольно запутанной. И шансов выйти в следующий раунд после 22 июня не осталось только у сборной Коста-Рики, которая проиграла два матча. Сборная Сербии в матче против швейцарцев же могла гарантировать себе участие в 1/8 финала.
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Первый шаг для победы сербы сделали уже в начале матча, когда отличился Митрович после навеса Тадича. Форвард пробил головой, а вратарь Зоммер не сумел дотянуться до мяча.
Свои голы сборная Швейцарии забивала уже во втором тайме. Сначала забил Джака, мощно пробив из-за пределов штрафной.
А победу швейцарцам принесла разящая контратака, когда Шакири получил пас еще на своей половине поля и сумел убежать от соперника и пробить пор воротам Стойковича. Вратарь не сумел отразить этот удар.
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Швейцария побеждает, и вместе со сборной Бразилии возглавляет квартет (в каждой из команд по четыре очка). У сербов и в дальнейшем три балла. Без зачетных очков лишь сборная Коста-Рики.
Швейцария – Сербия 2:1
Голы: Джака, 52, Шакири, 90 – Митрович, 6