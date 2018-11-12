Сборная Турции объявили состав на товарищеский матч против Украины

Наставник сборной Турции Мирча Луческу вызвал 24-х футболистов для подготовки к поединку Лиги наций со Швецией и товарищескому матчу с Украиной.

Сборная Турции соберется для подготовки к матчам 12 ноября на базе в Риви, пригороде Стамбула. 16-го числа команда отправится в Конье, где 17 ноября сыграет в поединке Лиги наций со Швецией, пишет Федерация футбола Украины.

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Состав сборной Турции

Вратари: Гекхан Аккан ("Ризеспор"), Серкан Киринтилы ("Коньяспор"), Синан Болат ("Антверпен", Бельгия).

Защитники: Мехмет Зеки Челик ("Лилль", Франция), Мерт Мюлдюр ("Рапид", Австрия), Чаглар Сеюнджю ("Лестер", Англия), Эртугрул Эрсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна", Германия) , Мерих Демирал ("Аланьяспор"), Сердар Азиз ("Галатасарай"), Калдырым ("Фенербахче"), Омер Байрам ("Галатасарай").

Полузащитники: Дженгиз Ундер ("Рома", Италия), Сердар Гюрлер ("Уэска", Испания), Айтадж Кара ("Бурсаспор"), Ирфан Кахведжи ( "Истанбул ББ"), Махмут Текдемир ( "Истанбул ББ"), Огузхан Озьякуп ( "Бешикташ"), Окай Йокушлу ("Сельта", Испания), Таркан Сербест ("Касымпаша"), Чалханоглу ("Милан", Италия), Юнус Маллен ("Вольфсбург", Германия).

Нападающие: Дженк Тосун ("Эвертон", Англия), Энес Унал ("Вальядолид", Испания).

Напомним, что товарищеский матч со сборной Украины подопечные Мирчи Луческу проведут 20 ноября в Анталье. Начало встречи – в 19.30 по киевскому времени.

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