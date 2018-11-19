Сборная Турции осталась без ключевых игроков перед матчем с Украиной
Полузащитник Хакан Чалханоглу и защитник Сердар Азиз не сыграют в товарищеском матче сборной Турции против Украины, который состоится во вторник, 20 ноября, в Анталии.
Оба футболиста получили повреждения в поединке Лиги Европы против Швеции и досрочно покинули лагерь национальной команды в Конье.
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Отметим, что Хакан Чалханоглу провел в составе сборной Турции 39 матчей и забил 9 голов. На счету Сердара Азиза 17 матчей и 2 гола.
Напомним, матч Украина – Турция пройдет во вторник, 20 ноября, в Анталье. Начало – в 19:30.
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Источник: 24 Канал
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