Сборная Украины матч отбора на Евро-2020 может сыграть в Полтаве

Один из матчей квалификации Евро-2020 сборная Украины по футболу может провести в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Это будет матч против сборной Люксембурга.

Читайте также: Директор "Арены Львов": о проблемах стадиона, матчах сборной Украины и концерте Стинга

Федерация футбола Украины обратилась в футбольный клуб "Ворскла" с предложением провести этот матч в Полтаве. Об этом в комментарии "Полтавщина Спорт" подтвердил руководитель пресс-службы ФК "Ворскла" Артем Лобанов.

"Конечно, говорить о матче сборной в Полтаве как о факте еще рано. Но Федерация футбола Украины действительно прислала нам письмо с предложением провести этот матч. Они рассматривают Полтаву как город для проведения этой игры. Клуб с радостью согласился, ведь это большой плюс для города и для болельщиков. Далее этого письма дело еще не пошло. Ждем указаний от ФФУ", – рассказал Артем Лобанов.

Стоит отметить, что матч Украина – Люксембург запланирован на 10 июня 2019 года. Перед тем сборная Украины сыграет матч против сборной Сербии 7 июня. Где именно состоится этот матч – пока неизвестно.

Читайте также: Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

Что касается стадиона "Ворскла" имени Алексея Бутовского, то на нем умещается почти 25 тысяч зрителей. Для матчей "Ворсклы" в Лиге Европы, сам стадион немного модернизировали, чтобы принимать еврокубки.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram