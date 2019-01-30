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      Сборная Украины матч отбора на Евро-2020 может сыграть в Полтаве

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      Стадион "Ворскла" в Полтаве
      Стадион "Ворскла" в Полтаве / Инфотаб – Информатор

      Один из матчей квалификации Евро-2020 сборная Украины по футболу может провести в Полтаве на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Это будет матч против сборной Люксембурга.

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      Федерация футбола Украины обратилась в футбольный клуб "Ворскла" с предложением провести этот матч в Полтаве. Об этом в комментарии "Полтавщина Спорт" подтвердил руководитель пресс-службы ФК "Ворскла" Артем Лобанов.

      "Конечно, говорить о матче сборной в Полтаве как о факте еще рано. Но Федерация футбола Украины действительно прислала нам письмо с предложением провести этот матч. Они рассматривают Полтаву как город для проведения этой игры. Клуб с радостью согласился, ведь это большой плюс для города и для болельщиков. Далее этого письма дело еще не пошло. Ждем указаний от ФФУ", – рассказал Артем Лобанов.

      Стоит отметить, что матч Украина – Люксембург запланирован на 10 июня 2019 года. Перед тем сборная Украины сыграет матч против сборной Сербии 7 июня. Где именно состоится этот матч – пока неизвестно.

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      Что касается стадиона "Ворскла" имени Алексея Бутовского, то на нем умещается почти 25 тысяч зрителей. Для матчей "Ворсклы" в Лиге Европы, сам стадион немного модернизировали, чтобы принимать еврокубки.

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      Теги: Новости Полтавы Спорт ФК Ворскла Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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