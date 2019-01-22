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      Сборная Украины начала 2019 год на самой высокой позиции за последние 4 года в рейтинге ФИФА

      62 Читати новину українською
      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу / Фото из открытых источников

      2019 год сборная Украины встретила на 28 позиции в рейтинге ФИФА, что является седьмым результатом за всю историю нашей национальной команды.

      За последние четыре года это – самое высокое место, которое занимала сборная Украины в рейтинге ФИФА по состоянию на конец декабря – начало января, пишет сайт Федерации футбола Украины.

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      Семь раз подряд мы начинаем новый год в топ-50 лучших команд мира. Рекордный результат по итогам года было зафиксировано в 2006 году, когда сборная Украины под руководством Олега Блохина оказалась на 13 строчке реестра. А в ежемесячном рейтинге Украина в свое время даже была на 11 позиции (с февраля по май 2007 года).


      Позиции сборной Украины по итогам года с 1993-го по 2019 год

      Добавим, что следующий свой рейтинг ФИФА обнародует 7 февраля 2019 года.

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      Теги: Спорт Футбол ФИФА Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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