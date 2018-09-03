Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций: подробности

В понедельник, 3 сентября, национальная команда Украины собралась вместе в Киеве для подготовки к стартовым матчам Лиги наций УЕФА против Чехии и Словакии.

Общее количество исполнителей, вызванных на сбор, составляет 26 человек. 4 сентября в расположение команды прибудет и Артем Беседин – для разговора с главным тренером и врачами "сине-желтых".

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Накануне главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко принял решение перевести из резервного списка в группы участников НТЗ 21-летнего защитника испанского "Луго" Василия Кравца, пишет Федерация футбола Украины.

Первое занятие на сборе "сине-желтые" проведют 3 сентября вечером на поле НТК им. В. Банникова (начало – в 18.00). За тренировкой на следующий день, во вторник, 4 сентября ( начало, как и сегодня, в 18.00, но на главной арене страны – НСК "Олимпийский"), смогут наблюдать все желающие, поскольку сессия будет открытой.

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