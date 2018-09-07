Сборная Украины начала подготовку к матчу против Испании: чем будут удивлять наши баскетболисты

Сборная Украины по баскетболу начала подготовку к отбору на чемпионат мира. Команда провела первую тренировку накануне игры с Испанией.

По словам главного тренера сборной Украины по баскетболу Евгения Мурзина, игра будет тяжелой, но сборная Украины наконец собрала сильнейший состав, потому что приехал Алексей Лень, Святослав Михайлюк, а также есть Пух Джете.

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Один из звездных игроков национальной команды представитель НБА Алексей Лень поделился впечатлениями от Украины, за которую выступал еще в 2010 году в составе юношеской сборной. А также рассказал про свое любимое блюдо украинской кухни.

Изменилось многое, по сравнению с Америкой все совсем другое, но я скучал по нашим людям, еде. Борщ с пампушками и салом ем почти каждый день,

– рассказал Лень.

Представитель NBA новичок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк ожидает невероятной поддержки в домашнем поединке с испанцами.

Однако не все игроки смогли принять участие в первой тренировке. Проблемы с испанской визой помешали Вячеславу Кравцову принять участие в практическом занятии. В этом году он перешел в клуб с Пиренейского полуострова Сан-Пабло Бургос.

В седьмом туре квалификации на чемпионат мира 2019 года Украина дома примет Испанию 14 сентября. А уже 17 сентября Украина отправится в гости к Черногории.

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