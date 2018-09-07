22:08
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 19°C
  • суббота
    24°C 17°C
  • воскресенье
    23°C 16°C
  • понедельник
    20°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сборная Украины начала подготовку к матчу против Испании: чем будут удивлять наши баскетболисты

27 Читати новину українською

Сборная Украины по баскетболу начала подготовку к отбору на чемпионат мира. Команда провела первую тренировку накануне игры с Испанией.

По словам главного тренера сборной Украины по баскетболу Евгения Мурзина, игра будет тяжелой, но сборная Украины наконец собрала сильнейший состав, потому что приехал Алексей Лень, Святослав Михайлюк, а также есть Пух Джете.

Читайте также: Баскетболиста Алексея Леня застраховали на 10 миллионов долларов ради матчей за сборную Украины

Один из звездных игроков национальной команды представитель НБА Алексей Лень поделился впечатлениями от Украины, за которую выступал еще в 2010 году в составе юношеской сборной. А также рассказал про свое любимое блюдо украинской кухни.

Изменилось многое, по сравнению с Америкой все совсем другое, но я скучал по нашим людям, еде. Борщ с пампушками и салом ем почти каждый день,
– рассказал Лень.

Представитель NBA новичок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк ожидает невероятной поддержки в домашнем поединке с испанцами.

Однако не все игроки смогли принять участие в первой тренировке. Проблемы с испанской визой помешали Вячеславу Кравцову принять участие в практическом занятии. В этом году он перешел в клуб с Пиренейского полуострова Сан-Пабло Бургос.

В седьмом туре квалификации на чемпионат мира 2019 года Украина дома примет Испанию 14 сентября. А уже 17 сентября Украина отправится в гости к Черногории.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Новости Украины Спорт NBA Баскетбол Сборная Украины по баскетболу
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
La Vuelta: Гривко - среди лидеров зачета по итогам командной разделки
 25 августа 2013 , 13:00
Лобода сдержала обещание и таки разделась. ФОТО. ВИДЕО
 15 сентября 2013 , 17:40
На Оболони фанаты поддержали команду с крыши дома. ФОТО
 12 мая 2014 , 18:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук