Сборная Украины не смогла сыграть матч на Евробаскете из-за политического спора двух стран

Матч кадетского чемпионата Европы U-16 среди мужских команд Украина – Косово, который планировался 10 августа в 22:00, не состоится. Пока матч перенесли, но его могут и отменить, а сборной Косово засчитать техническое поражение.

Причина, почему матч не состоится – сборная Косово не явилась на Евробаскет в Сараево, поскольку Босния и Герцеговина не признает независимость новой балканской страны, сообщили в Федерации баскетбола Украины.

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Сейчас ФИБА переносит матчи при участии сборной Косово. Так, поединок Босния и Герцеговина – Косово, который должен был состояться 9 августа, перенесен на 12 августа. А матч Украина – Косово перенесен на 15 августа.

Если Косово все же не появится на турнире и не сыграет первые два матча, команде будут засчитаны технические поражения.

Следующий матч с участием сборной Украины должен состояться 11 августа против Швейцарии. Начало в 22:00.

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