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Сборная Украины обидно уступила во втором матче Суперфинала Евролиги

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Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Беларуси
Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Беларуси / bsrussia.com

Сборная Украины по пляжному футболу обидно уступила во втором поединке в группе 2 Суперфинала Евролиги-2018, которая сейчас проходит в Италии. Соперниками украинцев была сборная Беларуси.

По ходу поединка украинцы вели 1:0, но в итоге уступили своим оппонентам со счетом 1:2 в дополнительное время. Примечательно, что белорусы сравняли счет в поединке за 20 секунд до финального свистка.

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Следующий поединок сборная Украины проведет в субботу, 8 сентября, против хозяев турнира – сборной Италии.

Напомним, что в первом туре группового этапа Суперфинала Евролиги по пляжному футболу сборная Украины противостояла россиянам. Россияне разгромили украинцев, забив шесть голов за матч.

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Теги: Спорт Футбол Лига наций Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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