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      Сборная Украины одержала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

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      Оксана Ливач завоевала бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе
      Оксана Ливач завоевала бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе

      Украинский борец Оксана Ливач завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе, который проходит в Будапеште, Венгрия.

      Украинка Оксана Ливач стала бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 50 килограмм.

      Читайте также: Как украинка Черкасова стала чемпионкой мира по вольной борьбе: весь путь к золоту

      На пути к пьедесталу Ливач победила Джессику Анну Марию Макдональд из Канады (5:1), Валентину Исламову-Брик из Казахстана (4:2), монголку Нарангэрэл Эрденесух (10:3), уступив в полуфинале чемпионке мира японке Юи Сусаки (0:10).

      В схватке за бронзу украинка сошлась с бронзовым призером чемпионата Азии-2017 и серебряным призером чемпионата мира U-23 индианкой Риту Риту. Схватка завершилась со счетом 10:5 в пользу Ливач.

      Напомним, что Оксана Ливач принесла сборной Украины вторую награду. Днем ранее золото завоевала Алла Черкасова (68 кг).

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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