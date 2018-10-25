Сборная Украины одержала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе

Украинский борец Оксана Ливач завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе, который проходит в Будапеште, Венгрия.

Украинка Оксана Ливач стала бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 50 килограмм.

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На пути к пьедесталу Ливач победила Джессику Анну Марию Макдональд из Канады (5:1), Валентину Исламову-Брик из Казахстана (4:2), монголку Нарангэрэл Эрденесух (10:3), уступив в полуфинале чемпионке мира японке Юи Сусаки (0:10).

В схватке за бронзу украинка сошлась с бронзовым призером чемпионата Азии-2017 и серебряным призером чемпионата мира U-23 индианкой Риту Риту. Схватка завершилась со счетом 10:5 в пользу Ливач.

Напомним, что Оксана Ливач принесла сборной Украины вторую награду. Днем ранее золото завоевала Алла Черкасова (68 кг).

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