Сборная Украины официально сыграет с Португалией 14 октября в Киеве
На заседании Исполкома ФФУ было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.
Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 октября 2019 года. Начало – в 21.45, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
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Ранее уже сообщалось о том, что выездной матч против Португалии (22 марта) Украина проведет в Лиссабоне.
Напомним, что на Исполкоме ФФУ было принято решение о назначении Руслана Ротаня на пост главного тренера молодежной сборной Украины, а Олег Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.
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Источник: 24 Канал
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