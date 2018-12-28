Сборная Украины официально сыграет с Португалией 14 октября в Киеве

На заседании Исполкома ФФУ было принято решение о месте проведения матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 14 октября 2019 года. Начало – в 21.45, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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Ранее уже сообщалось о том, что выездной матч против Португалии (22 марта) Украина проведет в Лиссабоне.

Напомним, что на Исполкоме ФФУ было принято решение о назначении Руслана Ротаня на пост главного тренера молодежной сборной Украины, а Олег Блохин стал сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола ФФУ.

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