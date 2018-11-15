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      Сборная Украины опробовала газон стадиона перед матчем Лиги наций: фото

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      Заключительная тренировка сборной Украины перед Лигой наций
      Заключительная тренировка сборной Украины перед Лигой наций / tsn.ua

      Сборная Украины по футболу провела в Трнаве заключительную тренировку накануне матча Лиги наций со Словакией.

      Игроки "сине-желтых" опробовали газон на стадионе в Трнаве, где и состоится сама встреча. Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко приготовил для своих подопечных разминку и традиционные упражнения с мячом.

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      Сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем Лиги наций / ТСН

      За занятием сборной Украины наблюдали глава Комитета сборных команд ФФУ Мирон Маркевич и экс-тренер молодежной сборной Украины Павел Яковенко.

      Мирон Маркевич и Павел Яковенко посетили тренировку сборной Украины / Footboom

      Напомним, что матч Лиги наций между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 16 ноября. Начало матча – в 21:45.

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      Теги: Футбол Спорт Лига наций Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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