Сборная Украины опробовала газон стадиона перед матчем Лиги наций: фото

Сборная Украины по футболу провела в Трнаве заключительную тренировку накануне матча Лиги наций со Словакией.

Игроки "сине-желтых" опробовали газон на стадионе в Трнаве, где и состоится сама встреча. Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко приготовил для своих подопечных разминку и традиционные упражнения с мячом.

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Сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем Лиги наций / ТСН

За занятием сборной Украины наблюдали глава Комитета сборных команд ФФУ Мирон Маркевич и экс-тренер молодежной сборной Украины Павел Яковенко.

Мирон Маркевич и Павел Яковенко посетили тренировку сборной Украины / Footboom

Напомним, что матч Лиги наций между Словакией и Украиной состоится в пятницу, 16 ноября. Начало матча – в 21:45.

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