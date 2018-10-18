Сборная Украины осталась без основных игроков перед матчами отбора на чемпионат мира-2019

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин рассказал о комплектации состава на ближайшие отборочные матчи команды на чемпионат мира-2019.

Евгений Мурзин, который также является тренером "Киев-Баскета", рассказал, что сборной Украины точно не смогут помочь игроки НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк, а также представитель G-Лиги Александр Кобец.

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"Безусловно, будет совсем другой состав, не самый сильный. Но это будет касаться и наших соперников. Мы будем в одинаковых условиях", – сказал Мурзин в интервью "Вестям".

Напомним, что сборная Украины по баскетболу на матч против Испании смогла собрать один из сильнейших составов за последние 10 лет. Это и принесло Украине уверенную победу над Испанией – 76:65.

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