Сборная Украины остановилась в шаге от медалей летнего чемпионата мира по биатлону

В чешском городе Нове-Место стартовал летний чемпионат мира по биатлону. 24 августа проходили соревнования в смешанных эстафетах. Выступали юниоры и взрослые спортсмены.

За взрослую команду выступали Вита Семеренко, Валя Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, которые лишь на 0,1 секунды отстали от бронзовмх призеров – поляков. Победили россияне, второй была команда Чехии.

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У юниоров Украину представляли Анна Кривонос, Валерия Дмитренко, Александр Пономаренко и Богдан Цымбал. Украинцы потратили 16 дополнительных патронов, но обошлись без штрафных кругов. Кривонос вывела Украину на четвертую позицию.

Летний чемпионат мира по биатлону продлится до 26 августа. В программе второго соревновательного дня будут женские и мужские спринты, как среди юниоров, так и среди взрослых.

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