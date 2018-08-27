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Сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира в России

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Сборная Украины по прыжкам на батуте
Сборная Украины по прыжкам на батуте

Сборная Украины по прыжкам на батуте не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в российском Санкт-Петербурге с 3-го по 19 ноября 2018 года.

Об этом сообщил президент российской федерации Николай Макаров, пишет TACC.

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Украинские спортсмены, к сожалению, не приедут. Я слышал, они хотели, чтобы у них один спортсмен выступил на первенстве мира, но нам пришли последние точные заявки, и в строке напротив Украины стоит ноль, – отметил он.

Отметим, что в апреле министр спорта Украины Игорь Жданов заявлял о том, что Министерство спорта страны категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России.

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Теги: Новости спорта Игорь Жданов
Источник: 24 Канал
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