Сборная Украины отказалась ехать на чемпионат мира в России

Сборная Украины по прыжкам на батуте не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в российском Санкт-Петербурге с 3-го по 19 ноября 2018 года.

Об этом сообщил президент российской федерации Николай Макаров, пишет TACC.

Читайте также: Украина будет бойкотировать зимнюю Универсиаду-2019 в России, – Жданов

Украинские спортсмены, к сожалению, не приедут. Я слышал, они хотели, чтобы у них один спортсмен выступил на первенстве мира, но нам пришли последние точные заявки, и в строке напротив Украины стоит ноль, – отметил он.

Отметим, что в апреле министр спорта Украины Игорь Жданов заявлял о том, что Министерство спорта страны категорически против участия сборных команд в любых соревнованиях в России.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24